مليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين في مناطق جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

شنت مليشيات الحوثي، الاثنين 28 يونيو/ حزيران 2021، عمليات قصف واستهداف على الأحياء السكنية جنوب الحديدة، بالساحل الغربي.



وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي الإرهابية قصفت بقذائف آر بي جي منازل المواطنين في قرية بيت مغاري الواقعة شمال غرب مدينة حيس.

وقالت، إن القصف رافقه استهداف بالأسلحة الرشاشة، كما تعرضت الأحياء السكنية الشرقية لمدينة حيس لاستهداف على فترات متقطعة من مسلحي المليشيات.

وأشارت إلى أن القصف والاستهداف الحوثي خلف حالة من الخوف والهلع في أوساط المواطنين القاطنين في منازلهم وكذلك المتجولين في الأسواق، لا سيما أن المليشيات جعلت من الأعيان المدنية أهدافاً لنيرانها