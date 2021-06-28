شكرا لبحثكم عن خبر العميد الربيعي يترأس الإجتماع الدوري مع قادة القطاعات بالحزام الأمني في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكتب الإعلامي

لقوات الحزام الأمني

العاصمة عدن

ترأس قائد قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن العميد جلال الربيعي صباح اليوم، الإجتماع الدوري مع قادة القطاعات الأمنية بالعاصمة وبحضور اركان القوات العقيد عمار سالم السرحي، ونائب قائد القوات النقيب عبدالله عبدالخالق المنصري.

و كرس الإجتماع لمناقشة جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله، ووقف في بدايته ما حققته الحملة الأمنية الجارية في عدن التي إستهدفت الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة ومنع حمل السلاح.

واكد الإجتماع على إستمرار الحملة الأمنية وتوسيع رقعتها، مشددا على عدم التقاعس والتهاون في تنفيذ الحملة تحت اي ظرف من الظروف، بإعتبار الملف الأمني من الأولويات لدى القيادة السياسية في المجلس الإنتقالي الجنوب ولدى قيادة قوات الحزام الأمني.

و رحب الإجتماع بقرارات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي الأخيرة، وأكد على اهميتها وضرورتها.

ووقف الإجتماع على الاوضاع الداخلية لقوات الحزام الأمني في ظل تلك المتغيرات والأحداث الجارية وما انبثق عنها من قرارات جديدة.

في ذات السياق، شدد الإجتماع على تعزيز مفهوم القيادة والسيطرة لدى القوات، وإيجاد نوع من الترابط والتنسيق المستمر بين الوحدات الأمنية، بما يضمن رفع الأداء الأمني وجاهزيته.