مناقشة خطة تنفيذ الجولة الثانية من حملة التلقيح ضد كورونا بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة مدير مكتب الصحة العامة والسكان في عدن الدكتور علي صالح، خطة الإمداد باللقاحات للانتقال إلى تنفيذ الجرعة الثانية من حملة التحصين ضد وباء كورونا للفئات المحصنة في الجولة الأولى من الكادر الصحي وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الصحة ومنسقي التحصين في مديريات عدن الثمان، إلى النتائج المحققة ميدانيا خلال تنفيذ الجولة الأولى من حملة التحصين ضد كورونا، والمسائل المتعلقة بعبوات اللقاحات، إضافة إلى تصحيح المعلومات الخاصة بكروت التحصين وضبطها وتحديد التالف منها والمنصرف كبدل فاقد واستكمال إدخال البيانات لهذه الكروت لتدخل في البطاقة الإلكترونية.

وشدد مدير صحة عدن، على ضرورة الرفع بالتقارير النهائية والمستوفية لجميع بيانات المطعمين ليتسنى إدراجها في البطاقة الإلكترونية .. داعيا الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع تنفيذ الجولة الثانية من حملة التحصين والوصول للأرقام المستهدفة.