شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين سفلتة جزء جديد من مشروع طريق حيوي في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم، سفلتة جزء جديد من المرحلة الأولى في مشروع الطريق الذي الرابط بين باكبيرة بمديرية عتق ومنطقة شعيب بمديرية الروضة، بطول 20 كيلومتر، بتكلفة 3 مليون و550 ألف دولار.



واكد لمروق عزم السلطة المحلية على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع البالغ طولها حوالي 64 كليومترا تمتد الغالبية منها على ضفاف وادي عمقين الشهير .. مشيرا إلى صعوبة مسالك الطريق وتنوع مساراتها ما بين المرتفعات الجبلية والأودية.