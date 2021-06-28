تكريم 64 طبيبا في القطاع الصحي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كرم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم، 64 طبيبا وممرضا وموظفي القطاع الصحي المبرزين في أعمالهم خلال العام المنصرم بينهم طبيبان توفيا متأثرين بإصابتها بفيروس كورونا أثناء أدائهما لواجبهما الوطني.



وخلال الحفل التكريمي الذي نظمه مكتب الصحة اليوم بمناسبة يوم الطبيب اليمني 2021م، أوضح وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، أهمية تكريم هذه الكوكبة من الأطباء والكوادر الطبية المتميزة وتثمين دور كل المخلصين والمتفانين في أداء عملهم في القطاع الصحي بعد أن وقفوا ومازالوا في مقدمة الصفوف في مواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم لحماية المجتمع من هذه الآفة القاتلة وقدموا في سبيل ذلك تضحيات عظيمة حاملين على عاتقهم مسؤولية لا يستطيع غيرهم تحملها.

فيما اعتبر مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أن هذا التكريم، يأتي عرفانا بدور الأطباء والممرضين وكافة عاملي القطاع الصحي في المحافظة الذين يعملون بكل جد وإخلاص لأداء واجبهم الوطني والإنساني لإنقاذ حياة الكثير من الأرواح وإسعاف الجرحى المدنيين الذين تستهدفهم مليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ البالستية في الأحياء السكنية بمدينة مأرب بشكل متواصل.