ورشة بمأرب لمناقشة الاحتياجات الأمنية والمجتمعية وخطط معالجتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت ورشة عقدت اليوم في مدينة مأرب، الاحتياجات الأمنية والمجتمعية وسبل تعزيز السلامة والأمن المجتمعي وبناء الثقة بين المجتمع ورجال الأمن، نظمتها مؤسسة سد مأرب للتنمية بدعم من مؤسسة رنين اليمن .



و أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في رفع مستوى الوعي المجتمعي بضرورة تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية وإشراك المنظمات الفاعلة والمتخصصة في وضع الخطط والمعالجات لكافة القضايا والإشكاليات المجتمعية. والمساهمة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة سد مأرب ناجي عشال أن الورشة تهدف لدراسة كافة المشاكل والقضايا الأمنية العالقة في مديريات مدينة مأرب والوادي وحريب ووضع المعالجات والحلول اللازمة لها بحضور قيادات السلطات المحلية والأمنية في المديريات المستهدفة.