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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن مبارك يستعرض مع السفراء العرب في المانيا مستجدات الاوضاع في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة الالمانية برلين، مع السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية المانيا الاتحادية تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن واخر مستجدات جهود السلام والمساعي المبذولة للدفع بالعملية السياسية، وموقف المليشيات الحوثية الرافض لكل مبادرات السلام وتبعاته على الوضع الإنساني، مشيدا بالإجماع العربي الداعم للحكومة الشرعية والوقوف الى جانب الشعب اليمني في محنته.
من جانبهم جدد السفراء العرب وقوف بلدانهم مع اليمن حكومة وشعباً لإنهاء معاناة الشعب اليمني، ومساندة الجهود التي تبذلها الدبلوماسية اليمنية لتحقيق السلام، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية للدفع بالعملية السياسية وإعادة الأمن والاستقرار الى اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة اراضيه.
حضر اللقاء سفير اليمن في المانيا الدكتور يحيى الشعيبي