بن مبارك يستعرض مع السفراء العرب في المانيا مستجدات الاوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة الالمانية برلين، مع السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية المانيا الاتحادية تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن واخر مستجدات جهود السلام والمساعي المبذولة للدفع بالعملية السياسية، وموقف المليشيات الحوثية الرافض لكل مبادرات السلام وتبعاته على الوضع الإنساني، مشيدا بالإجماع العربي الداعم للحكومة الشرعية والوقوف الى جانب الشعب اليمني في محنته.

