وزارة الإعلام والثقافة والسياحة تعلن ١ يوليو يوما للاحتفاء بالاغنية اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني الأول من يوليو من كل عام يوم للاحتفاء بالاغنية اليمنية.



وأوضح، ان تخصيص يوم للاحتفاء بالاغنية اليمنية جاء ‏تفاعلا مع المبادرة التي أطلقها عدد من الفنانين والمثقفين والنشطاء، وتعزيزا للهوية اليمنية وحماية التراث والفن اليمني في مواجهة الحملة الشرسة التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران ضد الفن والفنانين.

ووجه القطاعات المختصة بالوزارة ومكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات تنفيذ القرار، وإقامة الفعاليات الاحتفالية بهذا اليوم من كل عام.

و‏دعا الارياني الفنانين والمثقفين والشعراء والكتاب والناشطين وكافة أطياف الشعب في جميع المحافظات للمشاركة باحتفالات يوم الاغنية اليمنية.

واضاف الجميع مدعو لاحياء هذا اليوم كل بطريقته واسلوبه وبالشكل الذي يخدم الثقافة ويحافظ على التراث اليمني.