أختتام جلسات التخطيط النهائي لمشاريع المكاتب الخدمية لمديرية قشن بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

أختتمت اليوم بمدينة الغيضة الجلسات الخاصة بإجراءات دورة التخطيط النهائي لمشاريع المكاتب الخدمية لمديرية قشن، في مشروع دعم الاستقرار في اليمن التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بحضور مدير عام مديرية قشن الأستاذ فيصل أحمد الجدحي والأمين العام للمجلس المحلي سالم عيسى عفرار وعدد من المسؤولين من أعضاء المكاتب التتفيذية.



وقد التقى (40) من مسؤولي السلطة المحلية والمكاتب المختصة بمديرية قشن على مدى ثلاثة أيام في جلسات حول التخطيط النهائي لمقترحات المشاريع التنموية المحدود للمرحلة الأولى "لخطة العمل والموازنات والمنح المالية" حيث تم عرضها ومناقشتها من قبل المشاركين.

وأكد مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي التخطيط أهمية عقد مثل هذه الجلسات التدريبة لتنفيذ المشاريع الخدمية بالطرق المثالية و تسخير الإمكانيات المتاحة لتحسين مستوى الأداء لخدمة المواطنين.

وعبر بن حازم عن شكره للجهود التي تبذلها الوكالة الألمانية GIZ بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية للمديرية ممثلة في المهندس أحمد العميري مدير مشروع دعم الاستقرار و المهندس المستشار مازن الدعهري.

وفي ختام الجلسة الختامية تحدث مدراء المكاتب المختصة معبرين عن شكرهم الجزيل للأخوة المهندسين في الوكالة الألمانية نظير دورهم في إنجاح مشاريع المديرية.