محافظ محافظة المهرة يطلع على نشاط الهيئة العامة لحماية البيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي اليوم، على عمل ونشاط مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة وذلك خلال لقائه بمدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة الاستاذ سالم محمد رعفيت .



وخلال اللقاء أشار محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي إلى أهمية الحفاظ على البيئة من أي تهديدات تضر بها ، مؤكداً على دعم السلطة المحلية لكافة نشاطات وفعاليات المكتب ومشيداً بجهود المكتب خلال الفترة السابقة .

من جانبه شكر مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة الاستاذ سالم محمد رعفيت السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر على دعمه المتواصل لنشاطات الهيئة ، مستعرضاً جملة من الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل الهيئة العامة لحماية البيئة.