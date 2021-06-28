تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لمحامي أسرة الاغبري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف الناشط "رامز المقطري" عن الحالة الصحية لمحامي أسرة الشهيد عبدالله الاغبري.



وقال المقطري في منشور عبر فيسبوك: حالة المحامي وضاح قطيش جراء الطعنه المباشرة التي تلقاها الأحد جرح غادر في الجمجمة.

ولفت "المقطري" في منشوره إلى تاثر العين اليسرى والعصب.

وأكد المقطري بأنه تم ادخال المحامي وضاح قطيش غرفة العمليات لاجراء عملية مستعجلة.

وتأتي محاولة اغتيال المحامي قطيش بعد يوم واحد من صدور حكم المحكمة العليا الذي صدر السبت وقضى باعدام اربعة متهمين في قضية الشاب عبدالله الاغبري الذي قتل على يد عمال محل لبيع الهواتف في صنعاء قبل حوالي عام.

وصادقت المحكمة على قرار اعدام اربعة متهمين فيما يتم حبس الخامس خمس سنوات.

وكان قد أعلن المحامي وضاح قطيش بتاريخ 4 مارس2021 عن تفجير منزله الكائن في محافظة تعز.

وقال القطيش في منشور له على صفحته بالفيسبوك، استطاع الخصوم تفجير منزلنا في تعز - فرزة صنعاء بقصد أنهم سينالون مني.

وأضاف قائلا : كان الأحرى بهم أن يلجأوا للقضاء إن كان لهم حق لا أن يلجأوا لهذه الأساليب الرخيصة التي لا تمت للدين والعرف والقيم والأخلاق بأي صلة.

ولم يشر القطيش إلى الجهة التي قال أنها قامت بتفجير منزله.