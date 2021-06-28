محاضرة توعوية حول التعامل مع الألغام والعبوات الناسفة لأفراد أمن غيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

أقامت إدارة الأمن والشرطة بمديرية غيل باوزير محاضرة توعوية، في الطابور الصباحي لضباط وصف وأفراد المديرية، حول التعامل مع الألغام والعبوات الناسفة، بحضور مدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان محمد حمران، وعقال الحارات.



وقد رحب مدير الأمن والشرطة بمديرية غيل باوزير العقيد هاني محمد باشكيل الخزرجي بالضيوف، مبيناً أهمية الكبيرة لهذا التوعية للأفراد وعقال الحارات الذين يأتي دورهم الأول في مواجهة الصعاب والاشكاليات الأمنية.

حيث أبدى رئيس شعبة الهندسة العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد صالح هيثم محضار، بشرح مفصل عن جميع الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات التي تستخدمها العناصر الإرهابية، وتعريف الأفراد عن المواد المتفجرة ومنها الفسفورية الخطيرة شديدة الإنفجار، وطريقة إكتشافها وأماكن تخبئتها، وشرح تأمين الموقع أثناء العثور وضبط أي جسم غريب لتأمين المواطنين.

كما أشاد مدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان محمد حمران، عن دور رجال الأمن بالمديرية بتأمين المواطنين، وكشف الكثير من القضايا الجنائية، كما تحدث عن دور المشترك بين أمن المديرية مع عقال الحارات الذي يأتي دورهم لربط الأمن بالمواطنين، ووجه شكره للعميد صالح محضار على الأعمال البطولية في تأمين حياة المواطنين من العبوات الناسفة، والتوعية المستمرة لأفراد الأمن والجيش.

وعبر العقال الحارات عن ارتياحهم بهذه الخطوه التي تأتي في تطوير المنظومة الأمنية بالمديرية، داعياً المواطنين بالتعاون والإبلاغ الفوري عن التحركات المشبوهة وعن أجسام غريبة تضر بالأمن والاستقرار بالمديرية