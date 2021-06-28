بن ياسر يوجه بإحالة مشروع إدخال تقنيات التعليم الإلكتروني للمؤسسات التعليمية بالمهرة للجنة الاستشارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

وجه محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي بالمحافظة بإحالة مشروع إدخال تقنيات التعليم الالكتروني للمؤسسات التعليمية بالمحافظة إلى اللجنة الاستشارية لإقراره ضمن الخطة العامة .



جاء ذلك خلال لقائه اليوم بنائب عميد كلية العلوم التطبيقية بالمحافظة الدكتور سعيد القميري .

وأشار معالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة إلى ضرورة مواكبة التطورات التي يشهدها العالم من خلال إدخال المنظومة التقنية في كافة مؤسسات الدولة .

من جانبه أوضح نائب عميد كلية العلوم التطبيقية بمحافظة المهرة الدكتور سعيد القميري أن المشروع يهدف إلى تطوير البيئة التعليمية وخلق بيئة تفاعلية بين المعلم والطالب وكذلك تحسين مخرجات التعليم في المحافظة ، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى خمس مؤسسات تعليمية في المحافظة.