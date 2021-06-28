الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أقامت إدارة الأمن والشرطة بمحافظة المهرة اليوم، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "يداً بيد للقضاء على المخدرات".



وفي الاحتفالية أكد المحافظ محمد علي ياسر، حرص السلطة المحلية على دعم كافة الجهود الأمنية في مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أهمية دور الأفراد والمجتمعات في التصدي لهذه الآفة الخطيرة.

وشدد على ضرورة رفع الأجهزة الأمنية مستوى اليقظة والحس الأمني ومساندة وتعاون المجتمع لاستتباب الأمن ومكافحة وضبط الجريمة بمديرية المسيلة.

فيما شدد مدير الأمن العميد مفتي سهيل، على عدم تهاون رجال الأمن والشرطة مع كافة المروجين والمتعاطين للمخدرات ، لافتاً إلى استمرار الحملات الأمنية ضد كل المهربين والمروجين.