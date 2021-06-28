لجنة العشوائيات تقر تنفيذ حملة على الخط البحري بالشحر لتنفيذ أعمال السفلتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

ناقشت لجنة الطوارئ وإزالة العشوائيات بالشحر برئاسة عادل أحمد باعكابة المدير العام لمديرية الشحر ونائبه الأستاذ مصبح العبد البحسني في الاجتماع، تنفيذ حملة إزالة للعشوئيات على الخط البحري وذلك لتنفيذ اعمال السفلتة للخط البحري.



وشدد المدير العام خلال الاجتماع على أعضاء اللجنة سرعة الإعداد لتنفيذ الحملة وإشعار المعنيين بالإزالة وذلك لتنفيذ الحملة والتصفية الكاملة للخط البحري من العشوائيات خلال الأيام القريبة القادمة .

كما دعا مدير عام المديرية الهيئة العامة للاراضي بتجهيز المخططات للمسار البحري ومكتب الأشغال بإشعار المعنيين بالإزالة إلى جانب الاجتماع بالجمعيات السمكية لاشعار الجهات المخالفة لاي أعمال إعاقة او عشوائيات لتنفيذ أعمال السفلتة للخط البحري بالشحر.