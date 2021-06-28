لقاء مشترك بالمهرة يناقش أهم القضايا والأشكاليات التي تعيق العمل الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - الغيضة

ناقش لقاء مشترك، في الغيضة بالمهرة، أهم القضايا والأشكاليات التي تعيق العمل الصحي والجهود تبذل للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.



وتطرق اللقاء الذي ضم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد ، ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة علي سالم بن محيسن، ومدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان، إلى مناقشة استحقاقات العاملين والتسويات بشكل عام بما فيها العلاوة السنوية وعلاوة الريف وكادر صحي وطبيعة عمل، وكذا بدل ريف للموظفين العاملين في المناطق الريفية وتسوية حوافز العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة.

وكرس اللقاء لمناقشة احتياجات القطاع الصحي وفق امكانات السلطة المحلية ووزارة الصحة العامة والسكان بالشراكة مع المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الصحي بالمحافظة ، وإمكانية استحداث إدارة المشاريع في مكتب الصحة بالمحافظة ومحاضر الحجوزات الخاصة بالقطاع الصحي وفق المخططات لتسويرها وحمايتها من التخطيط العشوائي.

وأكد اللقاء على ضرورة التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة وتكثيف وتوحيد الجهود لمعالجة كافة الأشكاليات والأختلالات التي تعيق القطاع الصحي لتطوير مستوى خدماته الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين في المحافظة.

واثري اللقاء بالمقترحات والنقاشات المستفيضة والتي من شأنها تضمن ديمومة واستمرار تقديم الخدمات الطبية وتحسين مستوى أداء القطاعات الصحية في مديريات المحافظة بما يواكب الضغط الكبير في تدفق الحالات المرضية على المستشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة.

حضر اللقاء - مدير عام إدارة المشاريع بوزارة الصحة المهندس محمد عبدالله حسن ونائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون والأستاذ عبدالسلام المصباحي نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية.