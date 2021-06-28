عوشن تزور جمعية المعاقين وتناقش طرق دعم المرأة المعاقة في قشن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى اليوم في مكتبة سالم مرزوق بلحاف رئيس جمعية المعاقين حركيا محافظة المهرة، كلا من الأستاذة اشواق مبارك عوشن مديرة تنمية المرأة في مديرية قشن، انتصار عوض مديرة تنمية المرأة في مديرية الغيضة.



في بداية اللقاء رحب رئيس الجمعية بالاخوات مثمنا جهودهن ودورهن في دعم المرأة بشكل عام والمرأة المعاقة بشكل خاص .. مقدما لهن أهم الصعوبات التي تواجه سير تأهيل وتطوير ورعاية المرأة المعاقة في محافظة المهرة.

واستطرد قائلا رغم الدعم السخي التي تولية السلطة المحلية في محافظة المهرة بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة إلا أنه مازالت هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المرأة المعاقة واهمها الوعي المجتمعي تجاه المرأة المعاقة.

وأبدت الأستاذة اشواق مبارك عوشن مديرة تنمية المرأة في مديرية قشن استعدادها التام في التنسيق بين الجمعية وإدارة تنمية المرأة في مديرية قشن على الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب والرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها الجمعية والمشاركة في أعمال تخدم في إشراك المرأة المعاقة في المجتمع والنهوض بها.

كما دعت كافة أفراد المجتمع إلى إتاحة الفرصة أمام المرآة المعاقة في التعليم والتدريب و التخلي عن النظرة الدونية عنها.