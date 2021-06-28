بدء دورة تدريبية بعدن حول مراقبة جودة المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية في مجال مراقبة جودة المياه ورصدها في حالة الطوارئ، تنفذها منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع الهيئة العامة للموارد المائية ووحدة طوارئ المياه والاصحاح البيئي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.



تهدف الدورة على مدى يومين، الى تدريب 30 مهندسا وفنيا بالهيئة العامة لموارد المياه بمحافظات عدن ولحج وتعز، وتزويدهم بمفاهيم خاصة بالتعريف بوضع جودة المياه في الاحواض ومعارف تتعلق بمعايير ضبط جودة المياه من التلوث والامراض السارية في المياه ودور وحدة الطوارئ والاصحاح البيئي في المعالجة والطرق المثلى لاستخدام اجهزة فحص المياه.

واكد وزير المياه والبيئة، حرص الوزارة على تنفيذ المشاريع والبرامج الهادفة الحفاظ على المياه ضمن المرحلة الاولى للمحافظات المستهدفة.. مستعرضاً الجهود الذي تبذل في تصحيح السياسات المطلوب اتباعها من قبل الجهات المانحة لتوجيه الاستثمارات في الاغراض الملحة للحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث والحد من عمليات الحفر العشوائي والبناء في حرم احواض المياه.

واشار الى اهمية اقامة الانشطة التدريبية لتعزيز دور الهيئة العامة لموارد المائية في القيام بالمهام المناطة بها من مراقبة ضبط جودة المياة وتنمية مواردها والحد من الامراض السارية المرتبطة بالمياه، لافتاً انه سيتم تدريب وتأهيل المختصين من كوادر الهيئة من شأنه تحسين الاداء وتفعيل دور الهيئة في مختلف المحافظات.

ولفت مدير مركز سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية بعدن، صالح الذيباني، الى التدخلات التي ينفذها المركز في بمختلف القطاعات والتي تعود بالنفع على المواطن اليمني.. مشيراً الى مشروع مراقبة جودة المياة في المناطق عالية الخطورة بمرض الكوليرا تستفيد منه 33 مديرية في عدد من المحافظات وفي الفترة القادمة سيستهدف 22مديرية.

بدوره اشاد الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن ادهم رشاد، بالخطوات التي قطعتها وزارة المياه والبيئة بالتنسيق المشترك مع مركز المركز سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية في معالجة قضايا المياه ومكافحة الامراض.. موكداً ان المنظمة ستقدم الدعم اللازم لكافة الجهود والأنشطة التي تنفذها الوزارة في شتى المجالات المائية والإصحاح البيئي.

وفي سياق متصل، تسلمت الهيئة العامة للموارد المائية 11 جهاز فحص بيولوجي للمياه متخصص بمتابعة جودة المياه ومكافحة الكوليرا في المديريات المستهدفة بمحافظات عدن ولحج وتعز، مقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، حيث اكد وزير المياه والبيئة، أهمية الاجهزة المقدمة في مواكبة تطور التقنيات الحديثة بما يعزز قدرات المختصين في فحص جودة المياه ،وتحديد معدل التلوث والأمراض .