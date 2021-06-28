بجاش يلتقي سفيرة المانيا بمناسبة انتهاء فترة عملها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم، السفيرة الالمانية لدى اليمن كارولا مولر، لتوديعها بمناسبة انتهاء فترة عملها.



وعبر الدكتور بجاش عن تقدير اليمن للجهود التي بذلتها السفيرة الالمانية في إطار دعم بلادها للشرعية، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران والوصول إلى السلام العادل والشامل ودورها في تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى تعنت مليشيات الحوثي ورفضها لجميع مبادرات السلام والجهود الاقليمية والدولية المبذولة لانهاء الحرب والمعاناة الإنسانية واستمرارها في اذكاء الحرب والدمار وتفتيت المجتمع الواحد من خلال زرع الافكار المتطرفة وتدمير عقول الاطفال والشباب بثقافة دخيله على الشعب اليمني قائمه على الكراهية والعنف وعدم قبول الاخر.

ولفت الى عدم جدية مليشيات الحوثي لانهاء الحرب جراء ارتهان قرارها السياسي لإيران واحد ادواتها التخريبية في المنطقة.. مجدداً التأكيد على انحياز الحكومة الشرعية لخيار السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

من جانبها عبرت كارولا مولر عن امتنانها للدعم الذي قدمته الحكومة اليمنية لها للقيام بمهامها على أكمل وجه، مؤكده استمرار بلادها في دعم الشرعية الدستورية وموقفها الثابت من وحدة اليمن وامنه وسلامه اراضيه ودعم الجهود الاقليمية والدولية لاحلال السلام وانهاء الحرب وإرساء الأمن والاستقرار في اليمن.