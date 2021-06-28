محافظ المهرة يطلع على سير العمل في مشروع شبكة المياه بقشن ومشاريع أخرى بتمويل محلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع محمد علي ياسر ، محافظ محافظة المهرة، خلال لقائه اليوم، مدير عام مديرية قشن الأستاذ فيصل أحمد حازم الجدحي، على نشاط السلطة المحلية وعددا من المشاريع التي يجري العمل في تنفيذها بتمويل من السلطة المحلية.



واستمع المحافظ بن ياسر، من مدير عام المديرية إلى شرح واف عن سير العمل في مشروعي شبكة المياه بالمديرية ومستوى الإنجاز، إضافة إلى توسعة شبكة الإنترنت بسعة "128" خط ، والمشروعين بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ضمن جهودها المبذولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها إيصال المياه إلى المنازل ورفع المعاناة عنهم وتحسين خدمة الإنترنت.

كما استعرض اللقاء الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية الألمانية "G. I. Z" من خلال اعتمادها مشروعات إنارة الشوارع الداخلية لمدينة قشن وقاعة حاسوب وأجهزة مختبر مستشفى قشن.

وأكد المحافظ بن ياسر، اهتمام السلطة المحلية بالمشاريع الخدمية وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتنفيذها بما يخدم المواطن ويلبي احتياجاته وتقديم اوجه الدعم للسلطة المحلية لتقوم بمهامها على أكمل وجه.

من جهته ثمن مدير عام مديرية قشن الأستاذ فيصل الجدحي جهود السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ودعمه المتواصل للمديرية لإنجاز وتنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات في مختلف المجالات