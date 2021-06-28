الجيش الوطني يحبط هجوماً حوثياً في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كبّدت قوات الجيش الوطني ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، خسائر فادحة في العتاد والأرواح، في جبهات محافظتي مأرب والجوف وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.



وفي جبهات الكسارة والمشجح وصرواح، غرب مأرب، خاضت قوات الجيش اليمني اشتباكات عنيفة أفشلت خلالها تسللات ومحاولات هجوم فاشلة لمجاميع من الميليشيا الانقلابية على عدد من المواقع، في جبهة صرواح، غرب المحافظة وكبدتها قتلى وجرحى، بينهم قيادات وتدمير عدد من الآليات والمعدات، بحسب ما نقل موقع "سبتمبرنت" الإخباري اليمني.

وتواصلت المعارك، منذ وقت متأخر، السبت، حتى منتصف نهار الأحد، على امتداد الجبهات الثلاث، وانتهت بمصرع وإصابة عدد من الميليشيا، ولاذ من بقي من عناصرها بالفرار.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي وجوي مكثف، طال تجمعات وتحصينات وتعزيزات قادمة إلى جبهات صرواح والمشجح.

وتمكنت المدفعية من إعطاب رشاشات وتدمير 3 آليات قتالية تابعة للميليشيات، بينما تمكنت الضربات الجوية، من تدمير 5 آليات وأطقماً قتالية، ومخزن أسلحة.

ونفذ الجيش الوطني هجوماً خاطفاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الخنجر بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.

ونجح الجيش في الهجوم من إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا الإرهابية.