شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهندس أبوبكر عمر عوض جابر مديراً عاماً لمحطات التوليد بكهرباء ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القرار رقم "99" لسنة 2021م، بشأن تكليف مديراً عاماً لمحطات التوليد بكهرباء ساحل حضرموت.



وقضى القرار بتكليف المهندس أبوبكر عمر عوض جابر مديراً عاماً لمحطات التوليد بكهرباء ساحل حضرموت، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.