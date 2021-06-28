بن مبارك يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية الالماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في برلين مع رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية في البرلمان الالماني الدكتور بيتر رامزاور، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوريها.



واستعرض بن مبارك آخر المستجدات المتصلة بالمبادرة الاممية والمساعي الدولية والاقليمية الهادفة للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار تمهيدا لاستئناف المشاورات السياسية وموقف المليشيا الحوثية الرافض لتلك المبادرات وتبعات عدوانها المستمر على مدينة مأرب واستهدافها للمدنيين والنازحين.

وفي إطار حديثه عن الوضع الإنساني والاقتصادي، أكد الوزير بن مبارك أن مليشيا الحوثي الانقلابية هي من تصنع الازمة الإنسانية بحصارها لمدينة تعز وعدوانها المستمر على محافظة مأرب ونهبها للمواد الاغاثية وموارد الدولة لتسخيرها لالة الحرب، في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة اليمنية على ضمان وصول المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية الى كل أرجاء اليمن بما فيها مناطق سيطرة الحوثيين.

ولفت الى أهمية دعم برامج الحكومة اليمنية لتحقيق التعافي الاقتصادي ومعالجة القضايا الاقتصادية والتخفيف من أعباء الازمة الإنسانية..منوها بالدعم الذي قدمته المانيا لليمن في الجانب التنموي خلال العقود الماضية، مطالباً بالعمل على دعم الاقتصاد اليمني الذي تعرض لمشاكل عديدة نتيجة الانقلاب، والمساهمة في اعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة واعمار ما دمرته الحرب.

من جانبه أكد رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية في البرلمان الالماني على أهمية التوصل الى اتفاق لوقف الحرب والعودة الى المسار السياسي ومعالجة التبعات الإنسانية، مجدداً التأكيد على موقف المانيا الداعم للحكومة الشرعية وحرصها على استقرار وأمن اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى المانيا الدكتور يحيى الشعيبي.