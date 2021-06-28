التصديق على مشروع المخطط العمراني للمدينة الجامعية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

صادقت اللجنة الاستشارية على خطة تطوير البنية التحية وتصاميم مبنى رئاسة الجامعة للمدينة الجامعية بمنطقة الغرف في مديرية تريم التابعة لجامعة سيئون التي تم إنجازها بصورتها النهائية من قبل المكتب الاستشاري الذي اختارته اللجنة لإعداد تلك الدراسات بعد أن تم استيعاب الملاحظات الفنية المقدمة من قبل المهندسين الفنيين باللجنة.



في الاجتماع ترأسه وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري بحضور رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور وعدد من المهندسين المختصين بجامعتي حضرموت وسيئون وممثلي المكاتب والمؤسسات الخدمية، جرى استعراض المخطط العام للمدينة الجامعية بصورته النهائية من قبل المهندس هاني بفلح الذي أعطى صورة تفصيلية لمباني كليات الجامعة وعددها 19 كلية وعشرة مراكز علمية ومباني خدمية موزعة على إجمالي المساحة الكلية للحرم الجامعي الذي تم حجزة لهذا الغرض منذ سنوات عديدة.

وأكد وكيل المحافظة على ضرورة التقيد والالتزام بالتصاميم المعمارية لمكونات الدراسة، وتحديد مسارات الخدمات الأساسية، إضافة الى إعداد تصاميم جزئية لمكونات المخطط ليتم السعي لتنفيذها على مراحل متعددة بحسب معطيات وإمكانيات الظروف الراهنة.