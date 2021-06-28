شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقامة مخيم مجاني لجراحة تشوهات عظام الأطفال في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

أقامة المؤسسة الطبية الميدانية، يوم أمس، المخيم الجراحي المجاني الخامس لجراحة تشوهات العظام لدى الأطفال دون سن السادسة عشر، في مستوصف النهضة التخصصي في العاصمة عدن.



وسينفذ المخيم 30 عملية جراحية نوعية للأطفال الذين يعانون من تشوهات في العظام، الذي تم تمويله من مؤسسة صلة للتنمية، وبالتنسيق مع محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، وبإشراف من وزارة الصحة العامة والسكان، ومكتب الصحة بمحافظة عدن.

ويأتي هذا المخيم بعد إقامة أربعة مخيمات سابقة نفذتها المؤسسة الطبية، بدعم من مؤسسة صلة للتنمية.