"اليزيدي" تمهل إخوان شبوة 48 ساعة للإفراج عن مختطفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

أمهلت قبائل اليزيدي، إخوان شبوة، 48 ساعة لإطلاق سراح اثنين من أبناء القبيلة اختطفتهما قبل أيام.



وقال صالح محسن بن شيخان، شيخ مشايخ قبيلة اليزيدي بحضرموت، إن قبيلته أمهلت المليشيات الإخوانية بشبوة 48 ساعة للإفراج عن مختطفين من رجال القبيلة.

وتوعد "بن شيخان، في بيان، "برد قاس في حال عدم تجاوب إخوان شبوة مع مطالبهم".

وأدان البيان، اختطاف مليشيا الإخوان الناشط حسين بن علي اليزيدي، والقيادي في المقاومة الجنوبية حسن بن حسن الطفي، أثناء عودتهما من عدن إلى محافظة حضرموت.

وأكد شيخ مشايخ آل اليزيدي، أن هذه الأعمال التي قامت بها مليشيات الإخوان أعمال خارجة عن النظام والقانون والأعراف القبلية وتعتبرها القبيلة حرابة.

وحمل البيان، القيادي الإخواني، عبدربه لعكب قائد ما تسمى "القوات الخاصة" التابعة لجماعة الإخوان في محافظة شبوة، المسئولية المباشرة عن حياة أبناء القبيلة، مطالباً بالإفراج الفوري عن المختطفين