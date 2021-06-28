بلحاف يقدم درع شكر وعرفان لمحافظ المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

قدم مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة الأستاذ فايز بلحاف درع شكر وعرفان للمحافظ محمد علي ياسر، وذلك لدعمه المادي والمعنوي في إنجاح دورة الخياطة والتفصيل التي أقامها مركز تنمية المجتمع والأسر المنتجة التابع لمكتب الشؤون الاجتماعية.



وخلال التكريم أكد محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي على استمرار دعم السلطة المحلية لكافة الأنشطة والمشاريع التي تهدف إلى تنمية الفرد والأسرة والمجتمع باعتبارها ركائز أساسية في عملية البناء والتنمية .

وفي نفس السياق اطلع المحافظ بن ياسر على نشاط مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلى مواصلة دعم السلطة المحلية لكافة نشاطات المكتب.