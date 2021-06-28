الناطق الرسمي لمكتب الصحة بوادي حضرموت يصدر البيان 414 الخاص بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

أصدر الناطق الرسمي لمكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت بيانه التوضيحي رقم 414 والخاص بالإحصائيات المرتبطة بفايروس كوفيد-19 ليوم الاحد.



وفيما يلي ننشر نص البيان:

تم فحص عينة واحدة لحالات مشتبهه نتيجتها سلبية.

الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة بفحص PCR منذ بداية الوباء في مايو 2020من حضرموت الوادي والصحراء 1192 حالة منها 873 حالة شفاء و 313 حالة وفاه وبقية الحالات المؤكدة والمشتبهه تفاصيلها على النحو التالي:

قسم العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيؤن فيه 3 حالات وهي:

حالة مؤكدة من محافظة مارب على الاكسجين

حالة مؤكدة من محافظة الجوف على الاكسجين

حالة مشخصة سريريا من حضرموت الساحل على الاكسجين

قسم العزل العلاجي بمستشفى الحياة العام بمديرية القطن فيه 5 حالات

حالتين مشخصة سريريا من القطن على الاكسجين

حالة مؤكدة من حضرموت الساحل على الاكسجين

حالة مشخصة سريريا من حريضة على الاكسجين

حالة رقم 1185 من رخية على الاكسجين

قسم العزل العلاجي بالمستشفى الميداني الكويتي بمديرية تريم فيه 5 حالات

3 حالات مشخصة سريريا من تريم على الاكسجين

حالة رقم 1191 من تريم على الاكسجين

حالة رقم 1192 من تريم على الاكسجين

اجمالي الحالات النشطة المؤكدة بفحص PCR تحت العلاج بالاقسام و المنزل 6 حالات.

توزيع الحالات المؤكدة تراكميا منذ بدء الوباء مايو 2020 الى تاريخ اليوم على المديريات على النحو التالي:

تريم 218 ، سيؤن 392 ، القطن 232 ، شبام 168 ، ساه 33 ، وادي العين وحورة 55 ، السوم 12 ، حريضة 23 ، عمد 25 ، العبر 5 ، رخية 11، رماه 10، مديرية ثمود 5، حجر الصيعر 1 ومديرية القف 2.

توزيع المخالطين على المديريات على النحو التالي:

اجمالي المخالطين تحت المتابعة 11 مخالط حتى الساعة الثامنه والنصف يوم الاحد تاريخ 27/6/2021. وهم بصحة جيدة يتوزعون حسب الاتي: مديرية تريم 11 مخالطين