قيادات عسكرية تتفقد جاهزية قوات اللواء 11 صاعقة بمحور أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

تفقد العقيد محمد قاسم عطوه رئيس عمليات محور أبين والعقيد الخضر محمد جواس ركن القوة البشرية في المحور والعقيد فهد ابو العز ركن التوجية المعنوي للمحور والقيادي محمد حميد المحرمي، معسكر قوات اللواء 11 صاعقه في حبيل برق في باتيس.



وخلال الزياره اشاد العقيد عطوه والعقيد الخضر جواس بانضباط الافراد والتزامهم بالزي العسكري وكذا التضحيات الجسام التي سطرها ابطال اللواء 11 صاعقه في مختلف الميادين والمعارك دفاعاً عن حياض الوطن.

من جانبه شدد ركن التوجيه المعنوي ابو العز على، الانضباط والالتزام، والتقيد بالتوجيهات، وحث الجنود على الاخوة والتراحم ونبذ العنصرية والمناطقية.

إلى ذلك ألقى قائد اللواء 11 صاعقة العميد/اكرم الحنشي كلمه رحب بها بقيادات محور أبين، زيارتهم إلى مقر اللواء، مؤكدا ان اللواء 11 صاعقه في اتم الجاهزية ورهن اشارة القيادة السياسية ممثلة بالاخ الرئيس القائد/عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، ومستعده لتنفيذ اي توجيهات من القيادة.

وخلال الزيارة قدمت وحدات من اللواء استعراض عسكري، اظهر من خلاله الجنود قدرات قتالية عالية وانضباط، تبرهن على مدى الإهتمام والحرص الذي تبديه قيادة اللواء ممثلة بالقائد اكرم الحنشي، في بناء جيش متسلح بالخبرات والولاء للوطن.