هيئة النقل البري تلزم جميع الفروع والمنافذ بالتوريد إلى البنك المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

أكملت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بالجمهورية من استكمال فتح حسابات مصروفات فرعية لجميع الفروع والموانئ البرية بالجمهورية وتم توريد جميع الإيرادات للموانئ البرية والفروع إلى حساب الهيئة طرف البنك المركزي



ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الحكومة بخصوص توحيد الوعاء الايرادي لما من شأنه دعم البنك المركزي والحد من طباعة العملة.

وكل هذا تم بإشراف وتعليمات معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام ومتابعة حثيثه من رئيس الهيئة علي محروق.

هذا وقد لاقى هذا الخبر ارتياح واسع وقال مختصين اقتصاديين أنه يجب على جميع مؤسسات الدولهغ العمل بنفس الخطوة من أجل رفد البنك الذي بسبب عدم التوريد اضطر إلى طباعة العملة.