شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تعلن عن استحداث عيد وطني جديد .. قرار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها الأول من يوليو من كل عام يوما خاصا للأغنية اليمنية وذلك تفاعلا مع المبادرة التي أطلقها عدد من الفنانين والمثقفين والنشطاء لحماية واحياء التراث اليمني.

وقال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن هذا الإعلان جاء تفاعلا مع المبادرة التي أطلقها عدد من الفنانين والمثقفين والنشطاء، وتعزيزا للهوية اليمنية وحماية التراث والفن اليمني وفي مواجهة الحملة الشرسة التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الفن.

ودعا الارياني في تغريدة له على (تويتر) الفنانين والمثقفين والشعراء والكتاب والناشطين وكافة أطياف الشعب للمشاركة باحتفالات يوم الاغنية اليمنية كل بطريقته واسلوبه وبالشكل الذي يخدم الثقافة ويحافظ على التراث اليمني.