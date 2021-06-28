شكرا لبحثكم عن خبر الحالة الصحية للرئيس هادي تثير قلق أنصاره بعد ان غادر الى الولايات المتحدة قبل موعده بشهرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس عبدربه منصور هادي، غادر الولايات المتحدة قبل شهرين من الموعد الذي عادة ما كان يختاره سنوياً لإجراء الفحوصات الطبية في أحد المشافي الأميركية.

ولم تعرف بعد دواعي هذا التقديم، في قت أكدت المصادر أن الرئيس هادي، بصحة جيدة، وفقا للشرق الأوسط.

وسبق مغادرة هادي، عقده اجتماعاً قبل سفره ضم نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك للوقوف على مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية، كما أجرى اتصالات بقادة الجيش للاطلاع على الموقف العسكري في جبهات القتال ضد جماعة الحوثيين.

وتزامن رحلة هادي العلاجية مع أنباء عن وفاته، وهو ما دعاه للظهور في لقاء مع نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس الوزراء معين عبد الملك