شكرا لبحثكم عن خبر الفلكي الشوافي يعلن عن المحافظات الأكثر هطولا للامطار خلال الاسبوع الجاري .. الاسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن فلكي يمني شهير ، عن أكثر المحافظات والمناطق المتوقع هطول الامطار عليها خلال الاسبوع الجاري.

وافاد الفلكي عدنان الشوافي، حول أهم مؤشرات الاجواء لأسبوع قادم حتى الجمعة 2 يوليو 2021، إن توقعات نماذج الطقس تشير إلى استمرار هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق من المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الهضاب والسهول الساحلية المحاذية إلا أنه مع نهاية الأسبوع قد لا يغطي الهطول جميع المناطق اليمنية.

وأوضح بأن ترتيب أفضل فرص هطول للامطار على المناطق والمحافظات اليمنية بقادم الايام هي كالاتي: أولاً، إب ، ريمة ، غرب ذمار ، شمال شرق تعز، المحويت، وثانياً غرب صنعاء، السهول الشرقية الحديدة، الضالع، عمران، شرق حجة، غرب صعدة ، البيضاء، وثالثاً ستهطل الامطار على أجزاء بسيطة من بقية المناطق والمحافظات.

وأشار إلى أن المعدل المتوقع لدرجات الحرارة هذا الاسبوع هو ارتفاع بسيط عن معدل الاسبوع الماضي إلى أن مستوى درجات الحرارة يجعل وصف الاجواء شديدة الحرارة على السواحل والصحاري بشكل عام.

وكان الفلكي محمد عياش، توقع بارتفاع فرص هطول الامطار خلال الاسبوع الجاري والقادم على عدد من المحافظات اليمنية.