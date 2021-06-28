شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: بنك في عدن ينقل أموال إلى جهة غير معروفة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افاد شهود عيان في العاصمة المؤقتة عدن ان احد البنوك التجارية الخاصة حملت سيارات امولاً ضخمة ونقلتها الى جهة مجهولة. وبحسب شهود عيان فإن اشخاصاً شوهدوا أمام بنك سبأ الإسلامي في العاصمة المؤقتة عدن وهم ينقلون امولاً ضخمة من داخل البنك الى عدد من السيارات ونقلها الى مكان مجهول . واضافت المصادر ان مسلحين يرافقون تلك الأموال في ساعات الظهيرة ولم يعرف الى اين.

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