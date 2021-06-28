شكرا لبحثكم عن خبر الفنانة اليمنية أروى تكشف لجمهورها : زوجي ضربني وشوه وجهي " شاهد صور " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الفنانة اليمنية أروى ان سبب اختفائها عن جمهورها في وقت سابق، يعود الى ظهور حروق وكدمات في وجهها.

وقالت أروى في مقطع فيديو ساخر ومتهكم انها ستتهم زوجها بأنه فعل ذلك في حال سألها احد عن سبب حدوث ذلك لوجهها. .

وأعلنت إصابتها بكدمات في الوجه وزرقان أسفل العينين، بعد خضوعها لبعض جلسات الليزر، والتي أثرت في جلدها بسبب حساسيته الشديدة.

واضافت الفنانة اليمنية، إنها حاولت إخفاء كدمات وجهها عن طريق استخدام “الفلاتر”، لكنها لم تنجح، لذلك قررت الخروج والتحدث مع الجمهور بشكل عادي.

وتابعت أروى ساخرة: “تناولت العشاء خارج المنزل مع زوجي، وقلت له إنه في حال سألني أحد عن سر هذه الكدمات سأقول إنك ضربتني وتسببت في هذه الإصابات”.