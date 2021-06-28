شكرا لبحثكم عن خبر تعميم بايقاف شبكات الحوالات مع انهيار الريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عممت جمعية الصرافين عدن، بايقاف كافة شبكات التحويل االمال ابتدأ من اليوم، تنفيذا لقرار البنك المركزي الذي يأتي مع انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وجاء في التعميم الصادر عن الجمعية: يتم إغلاق كافة شبكات التحويلات دون استثناء ومنع كافة عمليات القيود البسيطة بين كافة الصرافين، بالإضافة الى إغلاق الشبكات والمعاينة والإطلاع من الهوست *[HOST]*.