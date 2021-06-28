شكرا لبحثكم عن خبر هيئة النقل تودع ايراداتها البنك المركزي لأول مرة منذ سنوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مصدر مسئول في الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، عن استكمال فتح حسابات مصروفات فرعية لفروع الهيئة في المحافظات وكذا الموانىء البرية التابعة لها.

وأكد أنه تم توريد جميع الإيرادات الخاصة بالفروع والموانىء البرية الى حساب الهيئة في البنك المركزي اليمني، كما تم تعزيز الموانىء البرية والفروع بالمرتبات والمخصصات على حساباتهم الفرعية طرف البنك المركزي.

وأشار إلى أن ذلك تم بناء على توجيهات الحكومة بضرورة توحيد الأوعية الايرادية لمؤسسات الدولة بهدف دعم البنك المركزي والحد من طباعة العملة المحلية، وتنفيذا لتعليمات وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد وتحت إشرافه إضافة إلى المتابعة الحثيثة لرئيس الهيئة علي محروق.

وتأتي هذه الخطوة لاستعادة الدور الريادي للبنك المركزي، الذي عانى من عدم توفر العملة لديه ما اضطره الى طباعة اوراق نقدية جديدة ساهمت بتدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وكان وزير المالية وجه تعميما للبنك المركزي لفتح حسابات لجميع مؤسسات الدولة وإغلاق حساباتها في البنوك الاخرى.