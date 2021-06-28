شكرا لبحثكم عن خبر تركيب كاميرات مراقبة في محطات كهرباء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية اليوم الاثنين في مكتبه المهندس سالم الوليدي مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة عدن.

وناقش بن عفيف والوليدي خلال الاجتماع جهود تأمين محطات توليد الكهرباء في عدن.

وخلال الاجتماع أكد العميد أحمد بن عفيف استعداد قوات حماية المنشآت الحكومية لتأمين محطات توليد الكهرباء في عدن والتصدي لأي محاولات لتعطيل عملها مطالبا قيادة مؤسسة الكهرباء لزيادة التنسيق مع القوات لتجاوز اي عثرات.

وأشار إلى أن خدمة الكهرباء من الخدمات الأساسية ويجب أن يحصل عليها المواطن دون انقطاع مشيدا بدور محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد لملس لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد بن عفيف على ضرورة تعاون الجميع مع المحافظ لملس للنهوض بالعاصمة عدن وتحسين مستوى الخدمات مقدما الشكر لقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على دعمهما لجهود التنمية والاستقرار.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تركيب منظومة مراقبة عبر الكاميرات وبجودة عالية لزيادة التأمين في محطات توليد الكهرباء بعدن.

حضر الاجتماع المهندس امجد مانا نائب مدير عام مؤسسة كهرباء عدن لشؤون التوليد، وراضي سعيد حقان مدير شركة باجرش لتوليد الطاقة وحافظ فيصل العلواني مسؤول الأمن والسلامة بالمؤسسة، وقائد الكتيبة الثانية بقوات حماية المنشآت سالم بن عفيف ومدير المالية بقوات حماية المنشآت معتز باشعيب.