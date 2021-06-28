شكرا لبحثكم عن خبر قرار مصري جديد يعرض اليمنيين للحرمان من دخول مصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - د.يوسف سعيد احمد

وزارة الصحة المصرية اتخذت قرار بعدم السماح بدخول مصر عبر موانئها الجوية والبحرية إلا للناس المطعمين ضد فيروس كورونا حيث يجري الآن تعميم القرار على السفارات الاجنبية وعلى مطارات ومواني مصر .

واذا لم يتم استثناء المرضى اليمنيين المسافرين الى مصر ومنهم من قد قام بحجوزاتة عبر اليمنية فإن القرار سيزيد من معاناة اليمنيين القاصدين مصر للعلاج خاصة وان التطعيم في اليمن صعب المنال بسبب محدودية كميات اللقاح المقدمة من منظمة الصحة العالمية لليمن وكذا ان الجزء الاكبر من اليمنيين قد حرموا من الحصول على اللقاح بسبب منع الحوثيين منظمة الصحة العالمية من توصيل اللقاح الى المناطق التي تقع تحت سيطرتهم. كما ان المصابين بمرض السرطان المسافرين الى مصر و هم كثر من الصعب عليهم اخذ اللقاح لاحتمال ان يضاعف المرض لديهم .

ولذلك نتامل من الحكومة المصرية استثناء اليمنيين وأخذ هذه الصعوبات والتحديات بعين الاعتبار والاكتفاء بالمسحة " الفحص" الخاص بكرونا pcr وخاصة ان 90% من اليمنيين المسافرين يقصدون مصر للسياحة العلاجية .