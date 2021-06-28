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أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت اليوم

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

 

 

 

- الموز = 400 ریال

 

- التفاح المحلي = 1000 ریال

 

- التفاح الخارجي = 1600 ریال

 

- البرتقال الخارجي= 1800 ريال

 

- الباذنجان = 400 ریالا

 

- الكوسة = 400 ریال

 

- البصل = 400 ریال

 

- الثوم = 1500 ريال

 

- الجزر = 1000 ریال

 

- الخیار = 800 ریال

 

- اللیمون = 1200 ریال

 

- الطماطم = 500 ریال

 

- البطاطس = 500 ریال

 

- لحوم الأغنام = 5000 ریال

 

- لحوم الابل = 6000 ریال

 

- لحوم الأبقار = 4500 ریال

 

- سمك الثمد = 1800 ریال

 

- سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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