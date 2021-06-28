شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. ماهو الشي الذي أصبح يغطي واجهة قناة عدن بالتواهي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلع الفريق المكلف من المحافظ لملس بإستئناف عمل ونشاط قناة عدن في زيارة ميدانية اليوم على الوضع العام للمبنى وما تبقى من تلفزيون عدن والخراب والتدمير الذي طال معداته وأجهزته وقبل ذلك تهميش وإقصاء كوادره. وأعتلت أشجار اللبلاب أدوار المبنى وغطت مساحة من نوافذه وجدرانه. واعتبر منتسبو القناة تحرك الفريق على إثر تكليف المحافظ البداية الأولى لتصحيح الوضع في أول قناة تلفزيونية في اليمن والمنطقة .

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