شكرا لبحثكم عن خبر الاتحاد اليمني يبدأ خطة تطوير الحكام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأحد، دورة متقدمة لحكام اليمن، تهدف إلى ترفيع الحكام في المستويات المختلفة، بعد خضوعهم للاختبارات البدنية والكتابية.

وتقام الدورة بمشاركة 35 حكما من عدة محافظات، وستقام خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو/ حزيران الجاري، على فترتين صباحية ومسائية، بملعب الشهيد الحبيشي.

وذلك ضمن خطة يسعى من خلالها الاتحاد اليمني لكرة القدم، للحفاظ على استمرار جاهزية الحكام وتطويرهم، استعدادا للعودة القريبة للمسابقات المحلية الرسمية المتوقفة منذ نحو 7 سنوات.

وتعد الدورة معتمدة من الاتحادين الآسيوي والدولي "فيفا"، ويحاضر فيها المحاضر الدولي أحمد قائد، رئيس اللجنة العليا للحكام بالاتحاد اليمني لكرة القدم.

وحضر افتتاح الدورة حسن عبد ربه عضو مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم، وقيادة فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بالعاصمة المؤقتة عدن.











