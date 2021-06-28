عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجار صاروخ بالستي حوثي في موقع إطلاقة بالحديدة

الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365

هز انفجار عنيف في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، أرجاء محافظة الحديدة شمال غرب اليمن.



ووفقا للمعلومات الأولية الواردة من مصادر محلية، فإن الانفجار ناجم عن صاروخ بالستي، انفجر في موقع إطلاقه من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الجهة الشمالية الشرقية لمحافظة الحديدة، وتحديدا في محيط الكيلو 16.

وأفادت مصادر عسكرية، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا، من مزارع تقع شرق الكيلو ١٦، مؤكدة، فشل عملية الإطلاق، حيث انفجر الصاروخ فور إطلاقه على ارتفاع منخفض، وسط توقعات بوجود ضحايا بصفوف منفذي عملية الإطلاق.