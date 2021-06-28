عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدك تجمعات حوثية في جبهتي المشجح وصرواح

الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، استهداف تجمعات للمليشيا الحوثية غرب محافظة مأرب.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في تغريدة على "تويتر": "مقاتلات تحالف دعم الشرعية تستهدف تجمعات للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في جبهتي المشجح وصرواح".

وأعلن عن تكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأشار إلى مصرع العشرات من المليشيات الحوثية بنيران الجيش وغارات التحالف العربي.

كما تم تدمير 7 آليات مدرعة للحوثي ومقتل جميع عناصرها، إضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين.

ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من حوزة المليشيا الانقلابية.

يأتي ذلك بالتوازي مع اعتراض وتدمير قوات التحالف 3 صواريخ باليستية و4 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.