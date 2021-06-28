تعز.. إصابة مدني برصاص قناص ميليشيات الحوثي شمال المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - أُصيب مدني، اليوم الأحد، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "المواطن عبدالله علي السيد البالغ من العمر (45) عاماً تعرض لإصابة بالغة في الكتف نتيجة استهدافة برصاصة قناصة تابعة لميليشيات الحوثي الإجرامية".

وأوضح المصدر أن "المواطن عبدالله تعرض للقنص بينما كان خارجاً من منزله في حي كلابة شمال مدينة تعز من قبل القناص المتمركز في معسكر للأمن المركزي".

ولفت إلى أن القناص المتمركز في معسكر الأمن المركزي كان قد استهدف ابن المواطن عبدالله قبل أسبوعين من وقوع هذه الحادثة.

وتواصل ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين برصاص القناصة في المناطق القريبة من أماكن تواجدها على أطراف محافظة تعز.

