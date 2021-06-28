إصابة أربعة مدنيين بانفجار لغم جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب أربعة مدنيين، السبت، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن المواطنين "أحمد سالم أحمد سالم رامي، وعبده أحمد عثمان صبيبه، وعلي أحمد عثمان صبيبه، وأحمد عواض وهيب غراب"، أصيبوا بجروح بليغة اثر انفجار لغم في محيط منطقتهم الواقعة تحت سيطرة المليشيا بمحاذاة خط زبيد، جنوب غرب مركز مديرية التحيتا.



وترفض المليشيا التي تتحصن في الأحياء السكنية وتضع السكان دروعاً بشرية، ترفض وضع علامات لأماكن زراعة الألغام، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، حسب إعلام قوات العمالقة.

