وزير المياه يبحث مع اوكسفام تنفيذ مشروع بناء قدرات المتضررين والمؤسسات من الأزمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل منظمة اوكسفام، مستوى تنفيذ مشروع بناء قدرات المتضررين والمؤسسات من الأزمات.



ويستهدف المشروع إعادة تقييم التصاميم الخاصة بمشروع مجاري عدن، وترميم وصيانة شبكة الصرف الصحي المتهالكة والقديمة وتشغيل محطات الصرف الصحي المتوقفة وبالذات في مديريات صيرة والمعلا والتواهي، بالإضافة إلى أعمال التأهيل والتدريب لكادر المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، بتكلفة إجمالية مليونين و 168 ألف دولار، بتمويل من البنك الألماني للإعمار والتنمية.

واستمع الوزير الشرجبي، من مدير البرامج في المنظمة شكيل محمد إلى شرح حول مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشروع .. مشيرا إلى المعوقات التي واجهت عملية التنفيذ، وكيفية تمكن المنظمة والشركة المنفذة بمساعدة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من تجاوز المعوقات .. لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال المتعلقة بالتقييم ورفع التقارير الأولية، بنهاية شهر يوليو القادم.

وأكد وزير المياه، على أهمية مضاعفة الجهود وعدم السماح بالتأخير، نظرا للأهمية البالغة لهذا المشروع الذي يمثل أحد أهم أولويات الوزارة ومؤسسة المياه، وسيساهم في إعادة تأهيل منظومة المجاري في عدد من مديريات مدينة عدن .. مشددا على ضرورة تلازم مسارات التدريب والبناء المؤسسي مع أعمال التقييم وإعادة التأهيل لتلافي التأخير والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.