وزير الصحة يفتتح دورة تدريبية لشهادات اللقاح الإلكترونية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير الصحة العامه والسكان الدكتور قاسم بحيبح بمدينة المكلا، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بشهادات اللقاح الإلكترونية ونظام المعلومات، والتي ينظمها قطاع الرعاية الصحية الأولية والادارة العامهةلصحة الأسرة والبرنامج الوطني للتحصين الصحي الموسع الشامل، بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.



وأكد وزير الصحة، على اهمية الدورة في رفع قدرات المشاركين ، واكسابهم مهارات عملية متصلة بأساليب إدخال البيانات والمعلومات المتصلة بالأفراد المحصنيين ضد فيروس كوفيد 19..مشددا على مضاعفة الجهد لتعزيز البنية التحتية لمراكز العزل .

ويشارك في الندوة 71 كادرا من مدخلي البيانات على مستوى المديريات والوزارة والمحافظات من حضرموت الساحل والوادي وشبوة ومأرب والمهرة.