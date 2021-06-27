وزير الكهرباء ومحافظ تعز يناقشان جهود تفعيل المحطات الحكومية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، اليوم، مع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، منظومة الكهرباء في المحافظة وسبل اعادة تفعيل المحطات الحكومية من اجل التخفيف من معاناة المواطنين، بالاضافة الى قضايا أخرى تهم القطاع في المحافظة.



وخلال اللقاء ، استمع الوزير كلشات من المحافظ شمسان إلى عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الكهرباء في تعز وأهم المعوقات والمشاكل التي تواجه الموسسة العامة للكهرباء في المحافظة.

و تطرق اللقاء إلى تشكيل لجنة فنية من الموسسة العامة للكهرباء وفرعها بتعز لإنجاز الدراسات الفنية للعمل على توليد الطاقة الكهربائية الحكومية في المحافظة بموجب توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وذلك من خلال مشروع استثماري بنظام (BOT) ميجا على أن توزع بين مدينة تعز ومناطق المحافطة المحررة ، إضافة إلى مناقشة آلية إعادة تشغيل محطتي عصيفرة والمخا وذلك ضمن جهود الوزارة والسلطة المحلية في إعادة تفعيل الكهرباء الحكومية بهدف تخفيف معاناة المواطنين من اسعار بيع الكهرباء المرتفعة من شركات بيع الطاقة الخاصة في المحافظة.

ونوه وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تواجه جملة من التحديات وتسعى إلى تذليلها بالممكن وبما هو متاح لها من إمكانيات في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها البلد تتفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء.

من جانبه ثمن محافظ تعز، الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة وتعاونها في تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الكهرباء وإيصال التيار لمختلف المناطق خدمة لابناء المحافظة.