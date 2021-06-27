القبض على 8 متهمين بترويج وتعاطي وحيازة المخدرات في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، اليوم، القبض على ثمانية أشخاص متلبسين بتهمة ترويج وتعاطي وحيازة المواد المخدرة.



وأكد نائب مدير شرطة محافظة المهرة - مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد الركن أحمد رعفيت لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، القبض على المتهمين بعد جهود بذلتها فرق التحريات من خلال رصد وجمع المعلومات وتلقي بلاغات من المواطنين حول المتهمين، وتنفيذ عمليات أمنية تكللت بالنجاح في القبض على المتهمين متلبسين بترويج وتعاطي وحيازة المواد المخدرة.

وأوضح أنه يجري حاليا استكمال كافة الإجراءات القانونية بخصوص ملفات المتهمين وإرفاقها بالمضبوطات .. مشيدا بجهود كافة منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين الذين ساهموا في القبض على المتهمين وتحقيق الإنجازات الأمنية على صعيد مكافحة المخدرات.